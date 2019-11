Nu ai fi zis că asta e suma! Câți bani câștigă, de fapt, concurenții de la Puterea Dragostei, emisiune prezentată de Andreea Mantea

23:50

La Craiova trăiește un meșter unic, specialist în rame de tablouri sofisticate, dar și creator de plăcuțe rezidențiale personalizate ori de firme stradale care rezistă peste ani și ani. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea inedită a lui Cornel Roșca. (VEZI ȘI: EL ESTE MEȘTERUL POPULAR CARE ÎMBRACĂ VEDETELE) Viața meșterului craiovean a […] The post El este meșterul oltean care a cucerit lumea! appeared first on Cancan.ro.