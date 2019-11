Turcia a capturat-o pe soţia lui Baghdadi, anunţă Erdogan

15:40

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a criticat miercuri faptul că s-a aşteptat prea mult un răspuns de la Bruxelles în cazul propunerii de comisar european făcute de Guvernul său, ea arătând că social-democraţii nu vor avea aceeaşi abordare ca a liberalilor în cazul noii nominalizări."Noi am venit cu propunerile, nu am primit nici măcar respingerea pentru Dan Nica. A doua propunere a fost Dan Nica, nu a venit o respingere. L-am propus pe Victor Negrescu, un om foarte implicat şi apreciat la Bruxelles, o persoană care ştie cum funcţionează instituţiile europene. (...) De ce s-a aşteptat un răspuns atât de mult? De ce a trebuit să aşteptăm până vine un nou guvern? Este clar că a fost o abordare incorectă. Eu sunt un proeuropean convins, dar cred că toate ţările trebuie să fie tratate în mod egal, să nu existe o abordare care să împartă UE în ţări de rang unu şi ţări de rang doi. Cred că acesta este obiectivul pe care trebuie să-l avem şi care ţine de preşedintele României. Pentru că acest lucru a arătat că a fost o abordare politică, care să susţină PPE, şi nicidecum una corectă în care, atunci când faci o propunere, trebuie să vii cu un accept pe acea propunere sau cu respingere motivată. Eu nu acuz pe nimeni, dar acest lucru a creat o nemulţumire în rândul populaţiei, foarte mulţi mi-au spus acest lucru", a precizat Viorica Dăncilă, la sediul PSD.Ea a amintit că, în calitate de premier interimar, a făcut o nominalizare de comisar european."Eram premier interimar, deci aveam acest drept de a face nominalizarea. Am făcut nominalizarea imediat ce am primit scrisoarea de la doamna Ursula Gertrud von der Leyen, a venit cu dedicaţie către Viorica Dăncilă şi în CC era Klaus Werner Iohannis. Mi-a cerut o nominalizare ca un om care respectă legea şi crede că trebuie să te comporţi într-un mod corect, într-o oră am făcut numirea pentru Victor Negrescu. De ce a trebuit să mai stăm o săptămână? Unde în legislaţia României spune că trebuie să te consulţi cu preşedintele României? Eu ştiu că propunerea se face de către premierul României. Premierului i-a fost adresată această scrisoare prin care i se solicita această propunere. Atunci preşedintele României nu era şi premier, acum e simplu, avem preşedintele României care e şi premier, deci nu mai e nevoie să trecem prin mai multe faze în ceea ce priveşte această nominalizare", a menţionat liderul PSD.Întrebată cum vor vota social-democraţii când va avea loc audierea noului candidat, Viorica Dăncilă a spus: "Ca buni români"."Când este vorba despre un obiectiv de ţară, noi nu vom face ceea ce au făcut liberalii şi grupul Renew Europe. Nu vom fi antiromâni. (...) Nu vreau ca România să fie pusă în situaţii neplăcute. Avem un război electoral, dar acesta nu trebuie să meargă dincolo de graniţele ţării. Nouă ani de zile de fiecare dată am susţinut România. Nu vom face acum ceea ce nu am făcut până acum. Vor propune un comisar, nu vom ataca persoana respectivă pentru că e mai importantă imaginea de ţară decât imaginea personală. N-o să am aceeaşi abordare ca şi candidatul Iohannis care, imediat ce am făcut propunerea, a sunat la Bruxelles să nu fie acceptat candidatul Victor Negrescu", a adăugat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Irina Giurgiu)