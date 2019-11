Loredana Groza, apariție neașteptată la o emisiune de la radio! Ce mesaj avea scris pe căciula

10:10

Momente de panică pe podul Pipera din Capitală, miercuri dimineață, după ce un taxi aflat în mers a luat foc. În orice moment, autotursimul putea exploda din cauza sistemului GPL, astfel că traficul a fost oprit. Din fericire, şoferul, în vârstă de 44 de ani, nu a păţit nimic. Bărbatul era singur în taxi atunci […] The post Panică pe podul Pipera din Capitală. Un taxi a luat foc în mers appeared first on Cancan.ro.