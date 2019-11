Cel mai spectaculos musical produs în România, We Will Rock You, se întoarce cu două noi reprezentaţii la Sala Palatului pe 13 şi 14 noiembrie

După lansarea spectaculoasă din primăvară şi cronicile elogioase, musicalul inspirat de hiturile trupei Queen, We Will Rock You, revine cu două noi reprezentaţii excepţionale la Sala Palatului pe 13 şi 14 noiembrie.

