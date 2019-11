Imagini șocante! Protestatarii i-au dat foc unei polițiste cu un cocktail Molotov! VIDEO

14:40

Elena Cârstea locuiește de peste un deceniu în America, unde a început o viață nouă. Vedeta a fost greu încercată, însă a reuşit să treacă peste toate loviturille pe care viaţa i le-a dat, însă pe unele nu le va putea uita niciodată. Cuprinsă de dor, solista plânge după surorile ei decedate, Ofelia, care a […] The post Elena Cârstea suferă după surorile decedate. Mesajul pe care l-a postat pe Facebook: „Sufletul meu plânge, m-aţi lăsat singură” appeared first on Cancan.ro.