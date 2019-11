Lidia Buble, dezbrăcată în plină toamnă: ”Vreau vara înapoi!”

15:30

Un clip postat pe YouTube a devenit viral după ce internauții au văzut imaginile absolut surprinzătoare. O tânără, dansând la un festival de muzică, a pulverizat lapte matern pe cei care o priveau. Festivalul de muzică a avut loc în Statele Unite ale Americii – Dirtybird Campout West Coast 2019, organizat în California de Sud.