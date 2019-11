Franţa vrea să reintroducă o nouă cotă de imigranţi care provin din afara graniţelor UE

18:00

Orban: Ministrul Finanţelor trebuie să strângă şurubul şi să evite orice cheltuială inutilă Autor: Mihai Gongoroi, Mediafax Postat la 06 noiembrie 2019 0 afişări Ministrul Finanţelor Florin Cîţu are o misiune extrem de dificilă şi în consecinţă trebuie să evite orice cheltuială inutilă pentru a ţine sub control deficitul, a precizat premierul Ludovic Orban în cadrul unei conferinţe comune la Ministerul Finanţelor Publice. "Domnul Florin Cîţu are o misiune extrem de dificilă. Este clar că din pri...