Timiş: Dezbaterea pentru modernizarea clădirii Filarmonicii Banatul, încheiată fără a se găsi soluţii

18:40

Asociaţia Dinamovişti pentru Dinamo, un ONG al suporterilor "alb-roşii", se află în tratative avansate cu proprietarul clubului, Ionuţ Negoiţă, pentru preluarea a 92% din acţiuni, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, Răzvan Oprea, unul dintre membrii fondatori ai asociaţiei."Negocierile sunt extrem de avansate. Dacă oamenii vor marşa la acest proiect este iminentă semnarea unui contract cu domnul Negoiţă. Dânsul a ţinut toate promisiunile pe care le-a făcut până acum. Pachetul pe care îl vizăm este de 92%. Domnul Negoiţă ori nu mai poate, ori nu mai vrea, una din două şi dacă nu mai poate nu putem să-l condamnăm, pentru că nu o să îşi falimenteze familia dacă nu mai poate. A spus că într-o lună s-ar cam termina potenţa de a mai susţine pe Dinamo. Efortul nu este doar de a prelua aceste acţiuni. Nu trebuie să facem un efort financiar doar pentru a cumpăra Dinamo şi atât. Dacă ne asumăm această idee, socios înseamnă partener", a declarat Oprea.Miercuri a fost lansat şi site-ul adpd.ro, prin intermediul căruia suporterii dinamovişti sunt chemaţi să contribuie la strângerea sumei necesare pentru cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni şi pentru susţinerea financiară a echipei."Avantajele lui Dinamo să aibă această asociaţie ca principal acţionar este aportul pasiv de venituri din partea membrilor cotizanţi, adică noi avem o cotizaţie de 400 de lei pe an. În cazul în care am avea destui cotizanţi ar fi o intrare masivă în club în fiecare an. Avem avantajul că această asociaţie poate primi ceea ce niciodată o societate sau un SRL nu poate, şi anume 20% din impozitul pe profit în limita a 5 la mie din cifra de afaceri a oricărei companii, indiferent că este vorba despre un contract de sponsorizare sau contracte cu companii cu cifre de afaceri uriaşe care pot veni alături de Dinamo. Deci formele sunt donaţie, sponsorizare, cotizaţie şi chiar şi acel 2%, fiind vorba de un ONG. Toţi aceşti bani vor merge în fiecare an în bugetul clubului. Dacă vom reuşi să luăm pachetul majoritar de acţiuni, şi am avut foarte multe discuţii cu companii foarte mari în ultimii doi ani, putem să cedăm o parte din acţiuni unor societăţi care au interesul să îşi promoveze afacerea dar şi să câştige oarece bani", a spus Oprea."Am ales ca model Bayern Munchen, unde 75% din acţiunile clubului sunt deţinute de aceşti socios. Eu sunt convins că dacă acest proiect se va implementa, în 20 de ani Dinamo va fi poate unul dintre cele mai importante cluburi prin Europa. Noi nu excludem pe nimeni, acest proiect se adresează tuturor celor care ţin cu Dinamo şi conform unui sondaj realizat de Institutul Naţional de Statistică, 1.600.000 de oameni s-au declarat dinamovişti. Dacă 10% ar participa la acest proiect, am avea 160.000 de oameni implicaţi. Am înţeles că dacă merge la Bayern Munchen, la Benfica sau pentru toate cluburile din Elveţia, din Suedia sau din Turcia, de ce nu ar merge şi aici", a adăugat el.Fostul tehnician şi acţionar minoritar la societatea care administrează Dinamo, Cornel Dinu, este alături de această asociaţie şi afirmă că în această formulă se poate salva clubul."Ar trebui să existe un început şi din acest punct de vedere la noi, pentru că nu vreau să mai trecem prin greutăţile pe care le-am avut. Interesul este să ajutăm Dinamo şi am găsit această formă. Noi nu vrem decât binele lui Dinamo, această societate nu va conduce Dinamo. Trebuie să venim mai mulţi, trebuie să existe mai multe forme de finanţare care să ne ducă la un buget cu care într-adevăr să intrăm în Europa. Noi suntem un ONG bine intenţionat. Eu mă rog în fiecare seară ca suporterii să înţeleagă că ei trebuie să facă primul pas pentru o cotizaţie minimă. De ce? Pentru că sunt sarcini mari pe care trebuie să le preluăm dacă vrem să salvăm această echipă Dinamo şi trebuie finanţare. S-a anunţat un leu plus 500.000. Dar acesta este începutul, ce spune domnul Negoiţă cu 500.000, pentru că din calculele noastre până la 1 iulie 2020 echipa asta mai costă vreo 3 milioane de euro", a declarat Cornel Dinu.Fosta glorie dinamovistă a luat legătura şi cu Mircea Lucescu şi cu Ion Ţiriac pentru ca aceştia să se alăture proiectului suporterilor: "Chiar acum, înainte cu o oră să vin aici, am discutat cu prietenul meu Mircea Lucescu şi mi-a spus "Cornele, sunt alături de voi, daţi drumul la treabă". Sigur că lumea aşteaptă ca el să fie un Mecena, trebuie însă să respectăm munca, valoarea şi ceea ce a produs el, şi este oricând binevenit alături de Dinamo prin competenţa lui fotbalistică incontestabilă. Am discutat şi cu Ion Ţiriac pe care îl respect, e un tip aparte. Am o relaţie foarte bună cu el, dar mi-a spus că acum nu îl interesează. Dar eu sunt o corcitură de sârb cu român, şi sunt onorat de asta, şi nu cedez decât atunci când îmi ia Dumnezeu suflul".Răzvan Oprea a precizat că în cazul în care Ionuţ Negoiţă va pierde procesul penal în care este acuzat că procesul de insolvenţă prin care a trecut societatea nu a fost corect, societatea Dinamo are o culpă de aproximativ un milion de lei: "În procesul pe care îl are domnul Negoiţă, după vreo 20 de expertize s-a diminuat foarte mult această responsabilitate financiară pe care ar trebui să o aibă SC Dinamo 1948, care are o culpă la ora actuală de un milion şi ceva de lei. Sumă care poate fi discutată şi reeşalonată şi contestată în cazul în care persoana juridică are o responsabilitate civilă. În acest moment domnul Negoiţă vinde locul în Liga I, jucătorii, datoriile, tot ceea ce înseamnă Dinamo".Unul dintre foştii lideri ai galeriei PCH, Mihnea Ionescu, a afirmat că a devenit o urgenţă ca Dinamo să-şi schimbe proprietarul."A devenit o urgenţă ca Dinamo să schimbe proprietarul, nevoile clubului reclamă asta. Eu consider că dacă nu acum, mai târziu va fi prea târziu. Pentru oamenii care vor dori să susţină această idee, există site-ul unde este foarte bine explicată toată forma de organizare. Este o nebunie la care ne-am înhămat. Noi suntem mândri să ne apucăm de treabă. Această acţiune de unire a suporterilor s-a născut şi din foarte multe frustrări. Nu avem timp de certuri pentru că situaţia clubului este într-adevăr dramatică. Toată lumea care simte că Dinamo a reprezentat ceva în viaţa sa trebuie să dea înapoi ceva", a declarat Ionescu.Acţionarul clubului de fotbal FC Dinamo Bucureşti, Ionuţ Negoiţă, a anunţat, săptămâna trecută, că este dispus să cedeze 51% din acţiuni pentru suma simbolică de un leu. Negoiţă a explicat că va face acest demers în condiţiile în care cel care vrea clubul va vărsa în conturile grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare suma de 500.000 de euro, necesară pentru acoperirea tuturor datoriilor scadente la zi. AGERPRES/(A/autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)