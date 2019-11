Horoscop 7 noiembrie 2019. Gemenii trebuie să se ferească de exagerări

18:30

Andreea Antonescu e pusă pe schimbări. A anunțat că divorțează de Traian, tatăl fiicei sale, îi merge bine pe plan profesional, atât în cariera solo, cât și alături de Andreea Bălan în proiectul Andre, are un iubit, iar de câteva zile a făcut o schimbare de look, alegând o tunsoare bob. Artista este din ce […] Post-ul La ce schimbare de look a recurs Andreea Antonescu: „Întotdeauna am făcut tot ce mi-a trăsnit prin cap” apare prima dată în Libertatea.