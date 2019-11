Festivalul Haiducilor - în Parcul Naţional din Capitală

22:40

Procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei de Drumuri a fost viciat şi aştept să primesc mai multe elemente pentru a lua o hotărâre, nu peste multe zile, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după preluarea mandatului."Ţineţi-vă bine: CNAIR, prin directorul general Scarlat, prin două adrese, în 18 octombrie şi în 4 noiembrie, solicită Direcţiei de Management şi Guvernanţă Corporativă anularea acestui proces - am aici documentele -, spunând printre altele: procesul de selecţie este unul discriminatoriu. Ce condiţii erau puse: să fi condus o companie cu minimum 5.000 de angajaţi - oare cine o să fie respectivul? - cu bugete peste un miliard de euro, să fi fost în top management minimum un an şi patru luni - oare cine a fost un an şi cinci luni director? Mai urma să îi spună înălţimea, greutatea şi culoarea ochilor şi era clar. Acestea erau condiţiile de participare la selecţie. Mai mult, membrii Comitetului de Remunerare şi Nominalizare desemnaţi prin decizia Consiliul de Administraţie, cei care trebuiau să stabilească condiţiile, erau şi candidaţi şi, culmea, au fost şi selectaţi doi dintre ei: domnul Mihalache şi doamna Bumbac. Profilul candidatului trebuia stabilit de AGA, spunea altă condiţie. Această hotărâre nu există", a explicat Bode.Ministrul a făcut un apel public la Registrul Comerţului să nu înregistreze hotărârea AGA a CNAIR cu numirile noilor membri ai Consiliului de Administraţie, deoarece nu conţine toate elementele."În condiţiile în care, totuşi, în 4 octombrie - nu întâmplător am spus că voi trata cu maximă atenţie toate deciziile luate în această instituţie în intervalul 10 octombrie - 4 noiembrie - se adoptă respectiva hotărâre, se finalizează procesul de selecţie şi, cu toate că un membru selectat nu depune declaraţia de exercitare a mandatului, conform legii, mai exact acceptarea, cu toate că un membru din cei cinci selectaţi nu depune această declaraţie, totuşi persoana responsabilă din CNAIR depune hotărârea AGA la Registrul Comerţului pentru a fi înregistrată. Fac un apel public către decidenţii Registrului Comerţului: să nu înregistreze această hotărâre în condiţiile în care nu sunt suficiente elemente. Doar câteva v-am prezentat aici, care spun că acest proces de selecţie a fost viciat. Aştept să primesc şi alte elemente şi voi lua urgent o decizie, nu peste multe zile", a explicat Lucian Bode.Întrebat dacă îl va demite pe directorul general al CNAIR, Sorin Scarlat, ministrul a răspuns: "Domnul Scarlat tocmai ce spunea că nu-i bine".La rândul său, fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, întrebat de jurnalişti ce are de spus în privinţa condiţiilor puse pentru selectarea membrilor CA al Companiei de Drumuri, a spus: "Ce aţi vrea să avem la CNAIR? Oameni care au condus un butic?"."Eu am văzut că vrea (ministrul Lucian Bode - n. r.) să implementeze OUG 109 la companii cu oameni profesionişti. Ca să ai un om profesionist, că tot sunteţi presă: cum acţionează un reporter care e de două zile şi cum acţionează un reporter care e de 5 ani acreditat pe minister? Ştie altfel cum să pună întrebările, ştie altfel să pună în încurcătură un ministru, ştie altfel să-şi exercite funcţia. Tocmai de asta condiţiile care au fost puse de firma care a făcut selecţia, mare atenţie, că a făcut o firmă selecţia, nu a făcut-o ministrul Transporturilor, au fost nişte condiţii pe care ei le-au setat. Faptul că poate unii nu s-au calificat şi s-au supărat după aceea nu cred că este problema ministrului. Ei, dacă aveau o problemă sau să depună o contestaţie, puteau s-o depună nu cu două zile înainte de finalizarea mandatului meu ca ministru, ci s-o depună înainte să se finalizeze procedura de selecţie, pentru a se anula dacă era ceva ilegal. Dar, încă o dată, condiţiile puse, că le-am ascultat şi eu, eu nici nu ştiam care sunt condiţiile puse, dar în mod normal condiţiile trebuie să fie unele care să vizeze nişte oameni competenţi. OUG 109 spune că se ia o firmă de recrutare care vine cu nişte condiţii şi recrutează membrii pentru CA-ul respectiv", a continuat Cuc.Noii membri ai Consiliului de Administraţie au fost numiţi de către AGA pe 4 noiembrie, în ultima zi de mandat a lui Răzvan Cuc.Acesta a reiterat miercuri că nu a vrut să lase neîncheiată nicio procedură în care s-au cheltuit bani publici."Selecţia a fost finalizată înţeleg în luna ianuarie. Eu nu am lăsat nicio procedură unde s-au cheltuit bani publici pe selecţie neîncheiată, pentru că altfel m-ar fi întrebat lumea de ce s-au cheltuit nişte bani şi nu s-a finalizat procedura. Faptul că unul dintre membri nu s-a dus să-şi ia mandatul este strict problema lui. Nu este un lucru ilegal. Eu nu înţeleg care este problema, pentru că se putea semna oricând ordinul de ministru. Nu este un termen legal care să impună cuiva să-l semneze pe 20 ianuarie sau pe 20 octombrie. Dacă într-un minister se face o cheltuială, ea trebuie explicată de ce nu s-a finalizat procedura", a adăugat fostul şef al Transporturilor.Luni, reprezentanţii Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au aprobat revocarea membrilor provizorii ai CA, respectiv Teodor Narcis Godeanu, Georgeta Bumbac, Bogdan Pascu, Ion Iordăchescu şi Costin Mihalache, ca urmare a finalizării procedurii de selecţie a administratorilor. De asemenea, au fost numiţi pe o perioadă de patru ani noii membri ai CA al CNAIR, respectiv: Georgeta Bumbac, Bogdan Pascu, Costin Mihalache, Ionuţ Laurenţiu Maşala şi Mihuţ Marius Piţigoi. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu)