Rodica Miron s-a căsătorit în secret! Fosta asistentă TV, primele declarații despre nuntă: “Marele eveniment va avea loc anul viitor”

23:20

Un șofer care avea permisul reținut și care a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii a fost prins, miercuri, după ce polițiștii din Prahova au folosit armamentul. Purtătorul de cuvânt al Poliției Prahova, Oana Bunghez, a declarat că incidentul a avut loc în cadrul unei acțiuni organizate în vederea reducerii accidentelor rutiere în zona […]