Muncitor îngropat, la patru metri adâncime, de un mal de pământ, în Teleorman

09:20

Brigitte și Florin Pastramă se numără printre numeroasele vedete care au acceptat invitația organizatorilor Galei Performanței și Excelenței 2019, a cărei ediții a avut loc într-un loc select din București. Controversata femeie de afaceri a atras toate privirile cu ținuta ei: a îmbrăcat o rochie de seară transparentă și fără lenjerie intimă. Citește și: Brigitte a […] The post Brigitte, într-o rochie de seară transparentă și fără lenjerie intimă. Apare din nou la Ferma?! appeared first on Cancan.ro.