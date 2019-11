Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția cu câți bărbați s-a iubit înaintea lui. Răspunsul ei l-a uluit

09:00

Plaja din Mamaia a fost invadată de sute de meduze uriașe, albastre, care au fost aduse la mal de curenții marini. Organismele au murit la scurt timp, iar rămășițele au început să degaje un miros neplăcut. Fenomenul se petrece tot mai des și, de cele mai multe ori, este cauzat de schimbările bruște de temperatură, […] The post Apariție halucinantă pe o plajă din Mamaia! Ce au adus valurile la mal appeared first on Cancan.ro.