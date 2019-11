Max, fotograful rănit în Colectiv, mărturiii cutremurătoare: ”Fosta mea iubită m-a dat afară după tragedie. Am pierdut si locul de muncă”

11:10

Carmen de la Sălciua a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician care i-a făcut rinoplastie în urmă cu doi ani. Înainte să afle sfaturile, recomandările specialistului în legătură cu noua intervenție, cântăreața a făcut public un mesaj, care i-a bucurat pe mulți dintre fanii ei. Citește și: Plușica de la Puterea Dragostei a confirmat relația […] The post După ce și-a operat nasul, Carmen de la Sălciua, din nou în cabinetul medicului estetician. A ținut să se afle chiar de la ea appeared first on Cancan.ro.