ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna: Ne vom trezi la finalul anului viitor din nou cu PSD

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul Alianţei USR PLUS la funcţia de preşedinte al României, Dan Barna, admite că social-democraţii ar putea reveni peste un an la guvernare, după "un an de zile cu guvernarea...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3