Ziua internaţională a radiologiei

05:50

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului internaţional de film KINOdiseea începe vineri şi se va desfăşura până pe 13 noiembrie în Capitală.Evenimentele din cadrul festivalului vor avea loc la Cinema Gloria, Cinema Eforie, Teatrul Apollo 111, Happy Cinema şi Muzeul Antipa - Sala Multimedia.Filmul "Vara mea extraordinară cu Tess" / "My Extraordinary Summer with Tess", al regizorului olandez Steven Wouterlood, este proiectat vineri, la Cinema Gloria, în cadrul galei de deschidere. Producţia a primit menţiunea specială a juriului la Berlinale 2019, secţiunea Generation, şi Premiul pentru Cel mai bun film la Festivalul de film de la Zlin.Festivalul include cinci competiţii de scurtmetraje, pentru diferite grupe de vârstă, care vor putea fi urmărite la Muzeul Grigore Antipa - Sala Multimedia.Competiţia de lungmetraje pentru copii între 3 şi 14 ani, familie şi profesori - KINOdiseea Junior aduce pe marile ecrane de la Cinema Gloria şi Cinema Eforie opt filme premiate la Berlinale şi alte festivaluri importante de film pentru publicul tânăr, precum Zlin, BUFF, Kristiansand sau Kiev.Pentru a-l omagia pe Stan Lee, creatorul personajelor Marvel, la ediţia de anul acesta, fanii îndrăgitei francize vor avea ocazia să urmărească la Cinemateca Eforie patru dintre cele mai apreciate filme din serie - primul film "X-Men" (2000), în regia lui Bryan Singer, "Iron-Man" (2008), în regia lui Jon Favreau, primul film "Spider Man" (2002), regia Sam Raimi, şi "The Avengers" (2012), regia Joss Whedon.Un alt film foarte aşteptat la KINOdiseea #11 este "Fight Girl", în regia regizorului olandez Johann Timmers, câştigător al European Film Awards - Young Audience Award 2019, Premiul publicului la Bremen.Filmul care va fi proiectat în cadrul festivităţii de închidere a festivalului este "Primul rămas bun"/"A First Farewell" (China), în regia Linei Wang, laureat al Grand Prix la Berlinale Generation Kplus International Jury pentru Cel mai bun film la Berlin Film Festival, Best Film Award la Tokyo International Film Festival - Asian Future section.În competiţia KINOdiseea Junior, se regăsesc patru titluri dedicate copiilor mai mici, de până în 8 ani, filme care vor fi dublate live în sala de cinema de către actori profesionişti: cea mai nouă animaţie suedeză cu ursuleţul Bamse - "Bamse şi Thunderbell", în regia lui Christian Ryltenius, şi noul film estonian de animaţie cu căţeluşa Lotte - "Lotte şi dragonii rătăciţi", în regia lui Janno Poldma şi Heiki Ernits, aflat în competiţie la Berlinale. Celelalte două titluri potrivite pentru copii de grădiniţă şi clasele I şi II sunt filmul danez "Căpitanul Bimse", în regia lui Kirsten Skytte şi Thomas Borch Nielsen, şi filmul olandez "Pădurea Bufniţei-fantomă", în regia lui Anu Aun, premiat la Just Film Tallinn.Proiecţiile din competiţia KINOdiseea Youth vor avea loc la Teatrul Apollo 111, între 9 şi 12 noiembrie. În cadrul secţiunii vor putea fi văzute în premieră naţională patru filme de lungmetraj şi un calup de scurtmetraje, dedicate tinerilor de peste 15 ani - "Float Like a Butterfly" "Zboară ca un future" (Irlanda), regia Carmel Winters, film câştigător al premiului FIPRESCI la Festivalul de Film de la Toronto şi al Premiului Publicului la Cork IFF; "Giant Little Ones" (Canada), regia Keith Behrmann, film aflat în competiţie la Toronto International Film Festival, câştigător al Premiului publicului şi al Dragon Award la Göteborg Film Festival, câştigător al premiului pentru Cel mai bun film pentru adolescenţi la Zlin Film Festival; "Rocks" (UK), regia Sarah Gavron, film aflat în competiţie la Toronto International Film Festival, Busan IFF, BFI London Film Festival, câştigător al SIGNIS Award la San Sebastián IFF; "Broken Mirrors" / "Oglinzi sparte" (Israel), regia Aviad Givon, Imri Matalon, câştigător al Premiului juriului la Festival du Cinéma Israelién de Montréal.Calupul de scurtmetraje PYXIS va fi proiectat pe 9 noiembrie şi reuneşte cele mai bune filme adresate tinerilor de peste 15 ani. Selecţia cuprinde producţii realizate în Africa de Sud, Rusia, Iran, Australia, România.După programul de la Bucureşti, Festivalul Internaţional de film KINOdiseea va fi prezent la Tulcea, la Teatrul Jean Bart, între 14 şi 17 noiembrie.KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală şi Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA - European Children's Film Association. În cele 10 ediţii precedente, a avut peste 112.000 de participanţi.Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Uniunii Cineaştilor din România. Proiectul cultural este finanţat de Primăria sectorului 3 şi realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: KINOdiseea - International Children Film Festival / Facebook