Nu se mai ascund! Bianca Drăgușanu și soțul ei au enumerat motivele pentru care se ceartă cumplit și au ajuns la divorț

19:00

Ovidiu Tender a părăsit Penitenciarul Târgu-Jiu, după ce magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu au aprobat eliberarea condiţionată a omului de afaceri. Acesta a fost condamnat, în 2015, la 12 ani şi şapte luni de închisoare, în dosarul Carom, transmite MEDIAFAX. Potrivit unor surse din cadrul Penitenciarului Tîârgu Jiu, omul de afaceri Ovidiu Tender a părăsit marți închisoarea, […]