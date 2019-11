Căderea Zidului Berlinului/ Unde pot fi văzute astăzi în lume bucăţi din fosta barieră de beton

08:50

Scriitorul Kazuo Ishiguro s-a născut în Nagasaki, Japonia, la 8 noiembrie 1954, potrivit https://literature.britishcouncil.org/.El a ajuns în Marea Britanie în 1960, tatăl său fiind cercetător la Institutul Naţional de Oceanografie. A urmat cursurile liceului de băieţi din Surrey apoi s-a înscris la Universitatea din Kent, Canterbury, unde a urmat cursuri de engleză şi filosofie. A studiat scrierea creativă la Universitatea East Anglia.În 1981, trei povestiri scurte au fost publicate în ''Introductions 7: Stories by New Writers'': ''A Strange and Sometimes Sadness'', ''Waiting for J'' şi ''Getting Poisoned''. Au urmat ''A Family Supper'' (1983, ''Firebird 2: Writing Today''), ''The Summer After the War'' (1983, ''Granta''), ''October 1948'' (1985, ''Granta''), ''A Village After Dark'' (2001, ''The New Yorker''), notează www.nobelprize.org.În primul său roman, ''A Pale View of Hills'' (1982, ''Amintirea palidă a munţilor''), Kazuo Ishiguro spune povestea unei văduve japoneze care trăieşte singură în Anglia, încercând să uite ororile celui de-al Doilea Război Mondial. Romanul a fost recompensat cu Premiul Memorial ''Winifred Holtby''. În 1983, Kazuo Ishiguro a fost nominalizat de revista ''Granta'' ca fiind unul dintre cei 20 ''cei mai buni tineri scriitori britanici''. În 1993, a fost din nou inclus în acelaşi top.Al doilea roman ''An Artist of the Floating World'' (1986; ''Un artist al lumii trecătoare'') a fost distins cu prestigiosul premiu Whitbread şi nominalizat la Booker Prize, notează www.libris.ro. Romanul explorează atitudinea naţională a japonezilor de după cel de-al Doilea Război Mondial, totul fiind redat prin ochii pictorului şi profesorului de artă Masuji Ono, fost militar, care doreşte să rupă orice legătură cu trecutul şi să îşi construiască un altfel de viitor.Câştigător al prestigiosului Booker Prize, romanul ''The Remains of the Day'' (1989; ''Rămăşiţele zilei''), al treilea al scriitorului, îşi are acţiunea în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Majordom al lordului Darlington, Stevens, un bărbat între două vârste se îndrăgosteşte în tăcere de tânăra menajeră, care îi răspunde la fel de tăcut sentimentelor acestuia. Însă, acest ''majordom absolut'' pune mai presus de sentimentele sale şi de orice altceva, meseria sa, neluând în seamă evenimentele dramatice din timpul războiului, nici pierderea tatălui său, fost majordorm la acelaşi castel sau a singurei fiinţe iubite, nimic nu-i întrerupe activitatea. Înţelege, abia spre sfârşitul vieţii, că existenţa sa a stat exclusiv sub semnul datoriei, fără a fi lăsat pe altcineva să se apropie de el, constatând trist că nu este decât ''o rămăşiţă a trecutului''.Romanul a fost ecranizat în 1993. Filmul de mare succes în regia lui James Ivory, i-a avut ca protagonişti pe Anthony Hopkins şi Emma Thompson, şi a primit opt nominalizări la premiile Oscar.Următorul roman, ''The Unconsoled'' (1995; ''Nemângâiaţii''), o poveste ingenioasă a unui pianist care se luptă să urmeze programul de repetiţii şi concerte într-un oraş european necunoscut, a fost recompensat cu Premiul Cheltenham Prize în acelaşi an, potrivit https://literature.britishcouncil.org/.Al cincilea roman, ''When We Were Orphans'' (2000; ''Pe când eram orfani''), urmăreşte destinul a trei orfani: Christopher Banks, Sarah Hemmings, de care acesta se îndrăgosteşte, şi Jennifer, fetiţa pe care o adoptă. Naratorul este Christopher Banks, detectiv particular, care încearcă să-şi găsească părinţii dispăruţi misterios în Shanghai în anii Primului Război Mondial, potrivit www.libris.ro. Romanul a fost nominalizat la premiile Whitbread Novel şi Booker pentru Ficţiune.Tragic, emoţionant, tensionat şi cu un final surprinzător, cel de-al şaselea roman ''Never Let Me Go'' (2005; ''Să nu mă părăseşti'') este unul dintre cele mai bune romane ale scriitorului Kazuo Ishiguro. A fost nominalizat la Premiul Booker, la National Book Critic Circle Award şi la Premiul ''Arthur C. Clarke'' şi a fost inclus pe lista celor mai bune cărţi în The New York Times, Publishers Weekly dar şi în numeroase alte reviste prestigioase.Romanul distopic "Never Let Me Go" a marcat o evoluţie în stilul său literar. Protagoniştii romanului sunt trei tineri care fac parte dintr-o categorie aparte de fiinţe umane şi anume, ''donatori'', clone, produse de laborator, menite să furnizeze organe de schimb pentru oamenii ''adevăraţi''. Şi acest roman a fost ecranizat, regia fiind semnată de Mark Romanek iar rolurile principale din pelicula omonimă au fost interpretate de Keira Knightley, Carey Mulligan şi Andrew Garfield.În 2009, a publicat prima colecţie de nuvele scurte, ''Noctures: Five Stories of Music and Nightfall'' (''Nocturne. Cinci poveşti despre muzică şi amurg''), care cuprinde cinci poveşti: "Crooner", "Come Rain or Come Shine", "Malvern Hills", "Nocturne", "Cellists''. Colecţia s-a aflat, în 2010, pe lista scurtă a Premiului Memorial ''James Tait Back'', la secţiunea ficţiune.Cel mai recent roman - ''The Buried Giant'' (''Uriaşul îngropat'') - a fost publicat în 2015. Un cuplu în vârstă merge în excursie într-o zonă arhaică a Angliei, sperând să-l întâlnească pe fiul lor adult, pe care nu l-au văzut de mai mulţi ani. Romanul explorează, emoţionant, modul în care memoria se raportează la uitare, trecutul la prezent şi fantezia în faţa realităţii.Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2017 "pentru romanele sale de mare forţă emoţională care dezvăluie abisul de dincolo de sentimentul nostru iluzoriu de conectare cu lumea", potrivit www.nobelprize.org.Scriitorul de origine niponă a scris scenarii originale pentru filmele ''A Profile of Arthur J. Mason'' (1984), ''The Gourmet'' (1986), ''The Saddest Music in the World'' (2003) şi ''The White Countess'' (2005), conform paginii sale oficiale de Facebook.I-a fost acordat Ordinul Imperiului Britanic în 1995 pentru serviciile sale aduse literaturii şi are titlul de ''Fellow'' al Societăţii Regale de Literatură. Kazuo Ishiguro trăieşte în Londra alături de soţia şi fiica sa.