Alex Bodi, deranjat de postările Biancai Drăgușanu de pe internet. Suma pe care o câștigă vedeta lunar. „Eu am contracte foarte bune la Instagramul meu”

12:10

De regulă, numele regizorului Milos Forman e asociat cu „Amadeus” sau cu „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Astăzi vorbim despre un alt film din portofoliul său, care merită lăudat la fel de mult: „Man on the Moon” („Omul din Lună”), o biografie din 1999. Caraghiosul Jim Carrey își asumă aici un rol complex, solicitant […] Post-ul Recomandare de film | „Man on the Moon”, strania poveste a unui comediant și mai straniu apare prima dată în Libertatea.