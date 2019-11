Alegerile prezidenţiale - votul din diaspora | Tomac, primul politician care a votat pentru prezidenţiale: A devenit o tradiţie să votez la Chişinău / BEC anunţă: Doar 2.756 de persoane au votat pe listele suplimentare până la ora 13:00 - FOTO

11:40

Eu am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui pentru a merge mai departe în această luptă prezidenţială. Fără Binecuvântarea părintelui, aş fi renunţat. Părintele mi-a dat aseară binecuvântarea. Voi continua şi voi merge mai departe. Nu am dispărut. Am mers la mănăstire să mă rog şi să cer binecuvântarea părintelui stareţ”, a declarat la Antena 3 Ninel Peia. Ninel Peia, candidatul Partidului Neamul Românesc la alegerile prezidenţiale, despre care poliţiştii clujeni au fos...