ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 8 NOIEMBRIE

Antrenorul formaţiei FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu există o presiune în cadrul echipei în ceea ce priveşte calificarea în play-off-ul Ligii I, ci doar a rezultatului din partida din deplasare cu FC Botoşani, din cadrul etapei a 16-a."Suntem în faţa unui joc extrem de dificil, cu o echipă care joacă un fotbal ofensiv. Încercăm să aliniem un 11 care să pună probleme echipei FC Botoşani şi ne dorim ca la sfârşitul celor 90 de minute să câştigăm cele 3 puncte. Trebuie să fim mai echilibraţi şi să lăsăm deoparte tot ce am făcut până acum, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut de acum încolo. Primul pas este jocul de mâine seară. Jucătorii s-au antrenat la fel de bine ca până acum, nu există presiunea play-off-ului, există presiunea rezultatului, trebuie să câştigăm. Întâlnim o echipă care se bate şi ea la play-off aşa că trebuie să ne concentrăm cât mai bine şi să fim cât mai pregătiţi. Nu am probleme de lot. M-am uitat şi la meciul tur, am văzut ce trebuie corectat. Orice echipă este de bătut în momentul de faţă, dar Botoşani este o echipă care poate pune probleme mari", a declarat Vintilă.Tehnicianul a precizat că Mihai Pintilii este refăcut din punct de vedere fizic şi că o decizie în ceea ce priveşte retragerea sa trebuie să-i aparţină în totalitate: "Pintilii a revenit, se antrează alături de noi, dar este un pic în urmă cu pregătirea. Dar este sănătos. În calcule intră toţi jucătorii valizi, vom vedea după ultimul antrenament înainte de joc. Vom vedea dacă duce un meci întreg, o să-l ţin un meci întreg. Atât timp cât are contract de jucător eu mă bazez pe el ca jucător.Vom vedea mai departe. Eu nu pot să mă duc la un jucător sub contract să-i spun anumite lucruri. Ţinând cont de experienţa lui, el este antrenorul din vestiar, din teren. Nu neapărat în acte. Eu nu pot să-i spun unui jucător să se lase de fotbal. Nu este uşor de făcut acest pas, decizia trebuie să fie 100% a lui".Vintilă s-a arătat surprins de plecarea directorului sportiv Narcis Răducan şi a explicat rolul lui Alexandru Tudor în cadrul echipei."Nu mă aşteptam la plecarea lui Narcis Răducan. Eu mă înţelegeam bine cu el şi nicio despărţire nu este bună. Este nevoie de o persoană care să fie lângă echipă. Domnul Tudor este un om normal, simplu, eu mă înţeleg foarte bine cu dânsul. Din punctul meu de vedere face parte din staff, aşa cum există un preparator fizic care se ocupă de echipă, aşa am considerat eu că este bun şi un fost arbitru care să educe jucătorii în timpul antrenamentelor în spiritul fair-play-ului. Cum să facem să nu mai luăm cartonaşe, pentru că am luat foarte multe pe gestică, pe lovirea mingii după fluier. Îi ajută foarte mult, discută cu ei. Este parte din staff. Orice lucru se îmbunătăţeşte, jucătorii trebuie să se obişnuiască", a mai spus Vintilă.În ceea ce priveşte lotul de jucători, Bogdan Vintilă a afirmat că în pauza de iarnă va decide ce jucători vor pleca şi dacă vor fi achiziţionaţi alţii: "Sunt mai mulţi jucători care merită să fie la echipa naţională, nu vreau să dau nume, nici să fie ca un sfat pentru selecţioner. Am observat că la un moment dat a zis că nu are pe cine să ia de la FCSB, dar am muncit ca să aibă pe cine să selecţioneze de la echipa noastră. Mai am câteva etape, trebuie să ţin toţi jucătorii conectaţi, în iarnă vom decide cine pleacă. E posibil să vină şi alţi jucători, depinde. Dacă e un jucător mai bun decât am, normal că îl vreau. În campionatul intern nu sunt mai buni. Strategia clubului este stabilită de către patron, dar sunt consultat".Partida de fotbal FC Botoşani - FCSB, din cadrul etapei a 16-a a Ligii I, se va disputa, sâmbătă, de la ora 20:30.AGERPRES (autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dădârlat)