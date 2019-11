Prognoza meteo pentru weekendul 9 – 10 noiembrie. Cum va fi vremea de alegerile prezidențiale

13:50

Directorul general Huawei ar fi încântat să se întâlnească cu președintele american Donald Trump, dar cu o singură condiție: cel mai puternic om al planetei să vină în China. Reprezentantul gigantului telecom chinez a explicat cu umor raționamentului său, spunând că nu are decât un avion...de hârtie. „El are un avion privat și poate veni […] Post-ul Directorul Huawei, ironic la adresa lui Donald Trump: „Eu nu am avion privat” apare prima dată în Libertatea.