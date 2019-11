Fotbal: Michel Platini reclamă în instanţă restanţele sale salariare de la UEFA

14:50

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu are prevăzut niciun obiectiv în contractul valabil trei ani, dar a precizat că va demisiona dacă formaţia sa nu va promova în Liga I la sfârşitul acestui sezon."Eu nu am în contract ca obiectiv promovarea şi nici 7 pierdute sau 10 câştigate la rând. Nu am niciun obiectiv, deşi am un contract pe trei ani. Am discutat cu jucătorii pe 3 sau 4 iulie şi eram a şaptea favorită la promovare, dar când a început campionatul eram prima. Atunci le-am spus că eu nu am obiectiv în contract promovarea, dar dacă Rapid nu promovează eu 100% voi pleca. Şi îmi voi ţine această promisiune. Eu dacă mă simţeam vinovat în totalitate, pentru binele Rapidului eu plecam. Dar nu plec pentru că pe lângă faptul că sunt un luptător, sunt un optimist şi am foarte mare încredere în grupul acesta de jucători", a spus el."Ştiu că sunt contestat şi e absolut normal. Le dau dreptate suporterilor, multora dintre ei, dar şi ei să nu uite un lucru. Că în urmă cu doi ani şi jumătate Rapid nu exista, iar ei nu aveau unde să meargă pe stadion. Părerea mea e că ar trebui să se bucure mult mai mult de Rapid, pentru că bucuria şi scopul rapidiştilor adevăraţi nu cred că a fost vreodată să câştige toate jocurile. Îmi asum în continuare şi voi rămâne pe poziţie până când Rapid nu va mai avea şanse matematice de promovare. Dar acest lucru sunt în continuare convins că nu se va întâmpla (n.r. - să piardă şansele de promovare). Fac un apel la rapidişti să vină şi să încurajeze echipa, pentru că absolut nimic nu este pierdut în acest moment. E un campionat foarte greu pentru toate echipele, toate pierd puncte. Încă nu am pierdut nimic", a adăugat tehnicianul.Acesta este de părere că echipa trebuie să fie unită şi să îşi "recâştige spiritul". "Urmează un derby, un meci de tradiţie al fotbalului românesc. Universitatea Cluj e o echipă mult mai bună decât locul pe care îl ocupă acum în clasament. În acelaşi timp traversăm o perioadă grea, nu ne iese mai nimic, plecând de la joc. Toate lucrurile par împotriva noastră, de la accidentări, suspendări şi până la puncte pierdute cu adversari mult mai slab cotaţi. Am încercat să schimbăm unele lucruri săptămâna aceasta, în primul rând în ceea ce priveşte unitatea. Iar primul lucru pe care trebuie să îl recâştigăm este spiritul, pentru că acum suntem o echipă fără spirit. O echipă care nu este demnă de numele Rapid, o echipă contestată din toate poziţiile. Suntem într-o postură nedorită şi noi am făcut posibil acest lucru. Sper ca duminică să redevenim echipa care chiar dacă se va întâmpla să piardă să iasă cu fruntea sus de pe teren. Ăsta este principalul obiectiv şi lucrul principal pe care am insistat săptămâna asta", a menţionat Pancu."Am trecut prin asemenea momente şi ca jucător, dar recunosc că e un moment greu şi ca antrenor. Rapid a pierdut de-a lungul timpului de multe ori cu adversari mult mai slab cotaţi, dar recunosc că nu mă aşteptam să pierdem cu Snagov. Acum a trecut, totul este istorie. Acum trebuie să ne ridicăm, să ne scuturăm bine şi să redevenim echipa care am fost. Pentru că noi nu am pierdut doar puncte, dar am intrat pe teren cu o mentalitate total greşită. Sunt multe lucruri de neînţeles, e o problemă generală şi nu vreau să acuz pe nimeni. Întotdeauna voi fi responsabil de echipa pe care o antrenez. Rămân la fel de optimist şi de rapidist ca până săptămâna trecută. Sunt absolut convins că tot noi o vom scoate la capăt până la urmă", a mai afirmat Daniel Pancu.Antrenorul este în continuare convins că are cel mai bun lot din Liga a II-a: "Nu îmi doresc decât binele Rapidului. Am spus după meciul de la Snagov că mă simt mai puţin vinovat, dar în ce sens... Pentru că e clar că sunt principalul vinovat, dar nu recunoşteam echipa, nu era cea pe care o antrenasem. S-ar putea să fie o problemă şi la mine, dar, în momentul de faţă e o culpă comună. Toţi am făcut greşeli, important e să nu le mai repetăm. Toate se întâmplă împotriva noastră, dar nu putem ieşi de aici decât uniţi. Eu spun încă o dată, avem cel mai bun lot din Liga a II-a, sunt absolut convins. Şi mai sunt 25 de meciuri în care trebuie să demonstrăm lucrul ăsta".Una dintre cauzele rezultatelor slabe din ultima perioadă este neintegrarea jucătorilor noi, susţine Pancu. "Poate că şi jucătorii noi s-au gândit că merg în Liga a II-a în România, dar nu au luat în considerare că vin la Rapid, unde în orice ligă s-ar afla nivelul e foarte ridicat. Dar poate că şi eu am forţat puţin lucrurile privind integrarea mai rapidă a jucătorilor noi. Eu am cerut să am în pregătire tot lotul cu care abordez prima parte a campionatului, lucru care nu s-a întâmplat. Şi aici şi conducerea a fost de acord cu mine. Au apărut pe parcurs jucători foarte buni pe care nu puteam să-i refuz. Mă considera lumea nebun dacă îl refuzam pe Alami sau Piriz. De aceea pentru mine, în cariera de antrenor de acum înainte, e un lucru sfânt să am toţi jucătorii în pregătire înainte de începerea sezonului. Pentru că altfel o să spun că nu răspund. Răspund după o lună de pregătire cu mine. În iarnă nu cred că mai avem nevoie... de fapt doar de unul de mare valoare, dar nu spun pe ce poziţie", a menţionat Daniel Pancu.Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte, duminică, de la ora 12:00, pe teren propriu, formaţia Universitatea Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Ligii a II-a. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)