Greii din PNL au votat în străinătate pentru președintele României: ”Din respect pentru Diaspora”

10:00

“Bianca Drăgușanu, cu o vânătaie imensă pe bust” – asta și-au spus unii dintre cei care au văzut câteva dintre pozele cu diva din seara Galei Performanței și Excelenței, unde a obținut Premiul pentru originalitate în design vestimentar și vânzări spectaculoase. Fiecare fotografie a fost analizată și… unii s-au gândit chiar că ar fi fost […] The post Bianca Drăgușanu, cu o vânătaie imensă pe bust. A fost lovită în sâni?! appeared first on Cancan.ro.