Tenis de masă: Echipa feminină a României s-a oprit în sferturile Cupei Mondiale de la Tokyo

Felicitările primite de noul premier român, Ludovic Orban, de la preşedintele în exerciţiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi de la preşedintele în exerciţiu al Consiliului European, Donald Tusk, acceptarea Adinei Vălean ca propunere de comisar din partea României, publicarea ''Previziunilor economice din toamna anului 2019'' de către Comisia Europeană şi a Declaraţiei lui Jean-Claude Juncker la cea de a 30-a aniversare a revoluţiei paşnice din 9 noiembrie 1989 reprezintă câteva dintre subiectele săptămânii 4-8 noiembrie, la nivel european.Comisia EuropeanăLa 5 noiembrie 2019, preşedintele în exerciţiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a felicitat într-un mesaj pe contul său de Twitter pe noul premier al României, Ludovic Orban, subliniind că executivul comunitar rămâne un partener de încredere al ţării. Potrivit acestuia, Comisia Europeană rămâne un partener de încredere, ''în beneficiul României şi al Uniunii Europene''.*La 5 noiembrie, Comisia a publicat cererea de propuneri pentru 2020 aferentă programului Erasmus+, 2020 fiind ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate şi cooperare în domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului. Bugetul preconizat depăşeşte 3 miliarde de euro, reprezentând o creştere de 12 % faţă de 2019. În cadrul cererii de propuneri din 2020, Comisia va lansa un al doilea proiect-pilot legat de universităţile europene. În plus, UE intenţionează să creeze 35.000 de oportunităţi de participare la program pentru studenţi şi personal didactic din Africa, ca parte a Alianţei Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă sustenabile, anunţă ec.europa.eu.*La 5 noiembrie, Comisia a publicat recomandările Forumului strategic privind proiectele importante de interes european comun, pentru a stimula competitivitatea şi poziţia de lider a Europei la nivel mondial în şase sectoare industriale strategice şi orientate spre viitor: vehiculele conectate, ecologice şi autonome; tehnologiile şi sistemele pe bază de hidrogen; asistenţa medicală inteligentă; internetul obiectelor cu aplicaţii în industrie; o industrie cu emisii reduse de dioxid de carbon; securitatea cibernetică. Proiectele importante de interes european comun (PIIEC) includ proiecte de cercetare inovatoare, care adesea presupun riscuri semnificative şi necesită eforturi comune coordonate şi investiţii transnaţionale din partea autorităţilor publice şi a industriilor din mai multe state membre. Prin investiţiile comune în punctele forte şi atuurile industriale ale Europei, UE poate genera locuri de muncă şi creştere economică în toate sectoarele şi regiunile şi poate consolida rolul UE pe scena mondială. Industria europeană a creat 1,7 milioane de locuri de muncă din 2013 până în prezent şi reprezintă mai mult de două treimi din exporturile UE, conform sursei citate.La 6 noiembrie, preşedinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că a acceptat-o pe Adina Vălean ca propunere de comisar din partea României pentru portofoliul transporturilor, după ce premierul român Ludovic Orban a trimis două propuneri pentru poziţia de comisar european: europarlamentarii Adina Vălean şi Siegfried Mureşan. În aceeaşi zi, Ursula von der Leyen i-a trimis premierului britanic Boris Johnson o scrisoare în care îi solicită să prezinte un candidat la postul de comisar european, a anunţat o purtătoare de cuvânt a viitorului executiv comunitar, conform AFP. Regatul Unit urma să părăsească Uniunea Europeană la 31 octombrie, înainte de preluarea mandatului de noua Comisie Europeană, însă data Brexitului a fost amânată până la 31 ianuarie 2020.*La 6 noiembrie, UE şi China au încheiat negocierile privind un acord bilateral pentru protejarea a 100 de indicaţii geografice (IG) europene în China şi a 100 de IG din China în UE împotriva imitaţiilor şi a uzurpării. China este a doua destinaţie pentru exporturile de produse agroalimentare din UE, care reprezintă 12,8 miliarde de euro în perioada septembrie 2018 şi august 2019, şi a doua destinaţie a exporturilor UE de produse protejate ca indicaţii geografice, reprezentând 9% din valoarea lor, aici fiind incluse vinurile, produsele agroalimentare şi băuturile spirtoase. Lista UE a indicaţiilor geografice care urmează să fie protejate în China include produse precum Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wodka, Porto, Prosciutto di Parma şi Queso Manchego. Dintre produsele chinezeşti, lista include, de exemplu, Pixian Dou Ban (pastă de fasole Pixian), Anji Bai Cha (ceai alb Antji), Panjin Da Mi (orez Panjin) şi Anqiu Da Jiang (ghimbir Anqiu). Negocierile fiind încheiate, acordul va face acum obiectul unui control juridic. Mai departe, pentru UE, Parlamentul European şi Consiliul vor fi invitate să îşi dea acordul şi se preconizează că acordul intră în vigoare înainte de sfârşitul anului 2020, conform https://ec.europa.eu.La 7 noiembrie 2019, Comisia Europeană a publicat ''Previziunile economice din toamna anului 2019''. Este cel de-al şaptelea an consecutiv în care economia europeană este marcată de creştere, iar creşterea economică va continua şi în următorii doi ani. Pieţele forţei de muncă rămân solide, iar şomajul scade în continuare. Mediul extern a devenit însă mult mai puţin favorabil, iar incertitudinea atinge cote ridicate, ceea ce afectează îndeosebi industria prelucrătoare, care se confruntă şi cu schimbări structurale. În consecinţă, se pare că economia europeană se îndreaptă către o perioadă prelungită de creştere mai modestă şi inflaţie foarte redusă. Se preconizează că PIB-ul zonei euro va creşte cu 1,1% în 2019 şi cu 1,2 % în 2020 şi 2021. La nivelul UE, este de aşteptat ca PIB-ul să crească cu 1,4% în 2019, 2020 şi 2021. Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte, comisar responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, precum şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital, a declarat: ''Rog insistent toate ţările UE cu niveluri ridicate ale datoriei publice să aplice politici bugetare prudente şi să înceapă îşi reducă nivelurile datoriei. Pe de altă parte, statele membre care dispun de marjă de manevră bugetară ar trebui să o utilizeze acum.'' La rândul său, Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, a afirmat: ''Conform previziunilor, toate economiile din UE îşi vor continua expansiunea în următorii doi ani, în pofida situaţiilor potrivnice tot mai accentuate. Fundaţia economiei UE este solidă: după şase ani de creştere, şomajul din UE se află la cel mai scăzut nivel de la începutul secolului, iar deficitul cumulat este sub 1% din PIB. Cum ne aşteaptă un drum dificil, nu ne putem complăcea în situaţia actuală. Vor trebui folosite toate pârghiile politice pentru a se consolida rezilienţa Europei şi pentru a se sprijini creşterea.''*La 7 noiembrie, Comisia a adoptat un pachet de ajutor destinat statului Yemen în valoare de 79 de milioane de euro. Din 2015, conflictele violente au creat o criză umanitară şi au devastat traiul yemeniţilor. Ajutorul va ajuta la menţinerea serviciilor publice, precum sănătate şi educaţie, şi la dezvoltarea oportunităţilor pentru mijloacele de trai, notează https://ec.europa.eu.La 8 noiembrie 2019, a fost transmisă Declaraţia Preşedintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, la cea de a 30-a aniversare a revoluţiei paşnice din 9 noiembrie 1989. ''Atunci când oamenii au ieşit pe străzi în toamna anului 1989, ei şi-au riscat propria libertate pentru libertatea tuturor. Curajul lor a dărâmat ziduri, coeziunea lor a inspirat Europa şi întreaga lume, iar revoluţia paşnică a schimbat cursul istoriei, închizând rănile acestui continent divizat de război şi reconciliindu-i istoria cu geografia. În loc să îndure istoria, popoarele au făcut istorie. Ca urmare, o întreagă generaţie de tineri europeni, femei şi bărbaţi, cunosc acum doar pacea şi libertatea - o Europă în care putem călători, trăi şi ne putem îndrăgosti dincolo de frontiere. Pentru mine personal, 9 noiembrie este o dată pe care nu o voi uita niciodată. În urma unui grav accident de circulaţie şi a trei săptămâni de comă, m-am trezit la 9 noiembrie 1989 văzând la televizor imaginile cu căderea Zidului Berlinului. Sentimentul a fost de nedescris: era un punct de răscruce pentru politica mondială şi începutul unui nou capitol, atât pentru continentul european, cât şi pentru mine. Această dată, 9 noiembrie 1989, rămâne un moment decisiv în istoria europeană. Astăzi, nouă ne revine misiunea de a apăra, cu aceeaşi hotărâre cu care au făcut-o atunci oamenii, o societate liberă şi democratică în Europa'', a transmis Jean-Claude Juncker.Parlamentul EuropeanLa 4 noiembrie 2019, Parlamentul a republicat apelul pentru aplicaţii pentru stagii în interiorul instituţiei. Solicitanţii de stagiu la Parlamentul European trebuie: să aibă vârsta de peste 18 ani, să posede o diplomă universitară, să nu fi lucrat mai mult de două luni consecutive într-o instituţie sau organism UE, să nu fi efectuat o vizită de studiu la secretariatul Parlamentului European cu şase luni înainte de începerea stagiului. Pentru a aplica la stagiile Robert Schuman, la Parlamentul European, solicitanţii trebuie să trimită o cerere pe pagina de oferte pentru stagii până la 30 noiembrie. Cei care vor fi selectaţi pentru completarea stagiului, vor avea posibilitatea de a lucra în Parlament începând cu 1 martie până la 31 iulie 2020.La 5 noiembrie 2019, Parlamentul European a publicat datele actualizate ale studiului ''Poziţia UE în comerţul global, în cifre''. În 2018, exporturile UE reprezentau 15,2% din exporturile globale, iar importurile UE 15,1%. În momentul de faţă (la 25 octombrie 2019), UE are aproximativ 100 acorduri comerciale în vigoare sau în curs de negociere sau aducere la zi. Cel mai recent acord comercial al UE a fost semnat cu Japonia, în 2018, adoptat de Parlament în decembrie 2018, dar multe altele sunt în curs de negociere. În ceea ce priveşte exportul de bunuri, cei mai mari parteneri ai UE în perioada ianuarie-august 2019 erau SUA (259,9 miliarde de euro), China (145,3 miliarde de euro) şi Elveţia (205,6 miliarde de euro). În aceeaşi perioadă, UE a importat cel mai mult din China (272,7 miliarde de euro), SUA (193,2 miliarde de euro) şi Rusia (105 miliarde de euro), notează www.europarl.europa.eu.*La 5 noiembrie, europarlamentarul român Dragoş Tudorache, din cadrul grupului Renew Europe, a fost numit raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova în această legislatură. Politicianul din partea Partidului Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) a declarat că doreşte ca evoluţia relaţiilor Parlamentului European cu Republica Moldova să însemne ''un parcurs european dedicat cetăţenilor moldoveni''.La 6 noiembrie 2019, Parlamentul a lansat apelul pentru aplicaţii la Premiul Charlemagne, destinat tinerilor europeni, cu vârste între 16 şi 30 de ani care lucrează la un proiect de dimensiune europeană. Competiţia este organizată împreună cu Fundaţia Internaţională pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen. Pentru ediţia din 2020 a premiului perioada de înscriere este 6 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele criterii: promovează înţelegerea europeană şi internaţională, favorizează dezvoltarea unui simţ comun al identităţii şi integrării europene, servesc drept model pentru tinerii care locuiesc în Europa şi oferă exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o singură comunitate, anunţă https://www.europarl.europa.eu/.Consiliul EuropeanLa 5 noiembrie 2019, preşedintele în exerciţiu al Consiliului European, Donald Tusk, i-a trimis o scrisoare de felicitare liderului PNL Ludovic Orban pentru numirea în funcţia de prim-ministru al României, afirmând că se bazează pe "rolul pozitiv" al guvernului său în "sprijinul interesului şi unităţii europene". Preşedintele Consiliului European a ataşat la postare şi scrisoarea de felicitare trimisă lui Orban, redactată în engleză şi încheiată cu mesajul în română 'Mult succes'.Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)La 5 noiembrie, CJUE a stabilit că reformele din sistemul judiciar din Polonia care reduc vârsta de pensionare a judecătorilor de la instanţele ordinare încalcă dreptul comunitar. Varşovia a modificat deja reformele, în contextul presiunii din partea Comisiei Europene, care a cerut CJUE să se exprime în acest caz. Totuşi, verdictul CJUE nu face nicio referire la schimbări. Reformele prevedeau o reducere a vârstei de pensionare pentru judecătorii instanţelor inferioare de la 67 la 65 de ani în cazul bărbaţilor şi la 60 de ani în cazul femeilor, oferind în acelaşi timp ministrului justiţiei posibilitatea de a menţine mai mult timp în funcţie diferiţi judecători, de la caz la caz. Judecătorii CJUE au stabilit că reformele încalcă principiul veniturilor egale pentru bărbaţi şi femei şi ar putea ridica semne de întrebare în legătură cu independenţa sistemului judiciar.EUROSTATBiroul Statistic al UE a publicat la 7 noiembrie 2019 un studiu privind calitatea vieţii în 2018. ''În general, cât de satisfăcuţi sunteţi de calitatea vieţii?' - au fost întrebaţi locuitorii UE. Satisfacţia vieţii reprezintă gradul de evaluare a vieţii ca întreg. Pe o scară de la 0 (deloc satisfăcut) la 10 (foarte satisfăcut), satisfacţia asupra vieţii în rândul rezidenţilor UE cu vârsta peste 16 ani a fost de 7,3 în 2018, în creştere faţă de 7,0 în 2013. Din 2013, nivelul de satisfacţie cu privire la situaţia financiară a gospodăriilor a crescut, de asemenea, de la 6,0 în 2013 la 6,5 în 2018. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Cerasela Bădiţă)