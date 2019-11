Alertă! O judecătoare din Mureş a fost găsită cu gâtul tăiat lângă mașina sa

12:40

După ce a fost reținut și arestat preventiv, Gheorghe Dincă a făcut un adevărat ”spectacol” în penitenciar, plângându-se că nu este ”tratat” cum se cuvine, că este amenințat de ceilalți deținuți sau că apa pe care o primește este… caldă. ”Monstrul din Caracal” a cerut o Biblie și un preot, în celulă, dând senzația că […] The post Cutremurător! Gheorghe Dincă le-a povestit celorlați deținuți cum le-a violat pe Alexandra și Luiza: „Le-am…” appeared first on Cancan.ro.