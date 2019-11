Ce vinuri bem în acest weekend, 3 vinuri pentru 3 seri. Recomandările lui Cătălin Păduraru, preşedintele IWCB-VINARIUM

16:00

​Bucur Obor şi-a majorat profitul net cu 17% în primele nouă luni, până la 9,8 mil. lei, la afaceri de 24,4 mil. lei, plus 1% Autor: Tibi Oprea Postat la 08 noiembrie 2019 2 afişări Compania Bucur Obor (BUCU), care administrează centrul comercial cu acelaşi nume din Bucureşti, şi-a majorat profitul net cu 17% în perioada ianuarie-septembrie 2019, până la 9,8 mil. lei, în contexul unor afaceri de 24,4 mil. lei, plus 1%, potrivit raportului trimestrial. “Ponderea cea mai mare in aceste venituri o...