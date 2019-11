CALENDAR ORTODOX 9 NOIEMBRIE. Mare sărbătoare astăzi pentru creștinii ortodocși

CALENDAR ORTODOX 9 NOIEMBRIE. In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul. Acest sfant s-a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din...

