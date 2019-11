Pus în libertate, Lula promite că "va continua să lupte" pentru poporul brazilian

20:50

Reprezentanţii Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS) participă în această perioadă la primul simpozion organizat la Iaşi, ocazie cu care abordează evoluţia erei digitale în practica medicală curentă.Preşedintele BaSS, Norina Consuela Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) Iaşi, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că această întâlnire importantă pune bazele unor politici de sănătate agreate de BaSS, dar şi de invitaţi din Germania, Italia, SUA şi Republica Moldova."Discuţiile de până acum au subliniat importanţa erei digitale în arealul practic. Este prioritară această eră, pentru că evoluţia medicinei în fiecare ţară a avut loc în funcţie de ritmul şi politicile sale de sănătate. Au fost şi sunt purtate discuţii privind elaborarea unor programe de sănătate, profilaxia fiind pe primul plan şi trebuie să reprezinte prioritatea fiecărei ţări şi, bineînţeles, societăţilor de specialitate sau asociaţiilor de specialitate ale fiecărei ţări, fie că este balcanică, de vest, de sud sau de nord. Evident, Federaţia Dentară Internaţională (FDI) culege aceste rezultate, aceste statistici, aceste activităţi şi instituie aceste politici de sănătate în fiecare an, în timpul întâlnirilor internaţionale a Federaţiei Internaţionale de Stomatologie, unde toate ţările acestei planete se întâlnesc, unde participă toate asociaţiile profesionale, universităţi, facultăţi, academii, branduri şi unde se discută aceste probleme", a spus Norina Consuela Forna.Potrivit sursei citate, BaSS şi-a realizat pe termen mediu şi lung o agendă a activităţilor şi a pus bazele unor noi proiecte."Putem considera că Societatea Balcanică, membră a acestei Federaţii Internaţionale, şi-a realizat o agendă a activităţilor pe termen lung şi a apus bazele acestor discuţii în acest moment la Iaşi, la primul simpozion din România. Asta înseamnă că vom avea un efect constructiv, de stimulare a asociaţiilor profesionale din fiecare ţară şi de a dezvolta aceste programe pe care le vom măsura în fiecare an prin întâlnirile congreselor balcanice", a spus prof. univ. dr. Norina Forna.Ea a precizat că la ediţia jubiliară care va fi organizată anul viitor la Sarajevo se va discuta despre programele care vor fi instituite în fiecare ţară balcanică, şi nu numai, în urma discuţiilor purtate în aceste zile la Iaşi."La Sarajevo, în Bosnia Herţegovina, unde se va desfăşura cea de-a a XXV-a ediţie balcanică, vom discuta despre rezultatele profilaxiei şi ale programelor instituite, întrucât avem experienţă în Iaşi, prin Caravana Profilaxiei, un proiect pe care dorim să îl extindem la nivel naţional, precum şi un proiect care a fost depus la Ministerul Sănătăţii ce vizează acordarea unui tratament gratuit al molarilor de şase ani, dar şi protezelor mobile pentru pacienţii de vârsta a treia. Este un proiect ambiţios, care va salva multe situaţii dificile şi vizează atât profilaxia, cât şi tratamentele sociale, efecte pe care dorim de mulţi ani să le obţinem în rândul populaţiei şi pe care cu siguranţă le vom obţine. Pe lângă aceste probleme, vom discuta de turismul medical şi programele internaţionale pe care dorim să le aplicăm chiar în Iaşi, cu ajutorul Primăriei şi sperăm să le realizăm nu numai cu ţările balcanice, ci cu multe alte ţări care doresc să adere la acest program ambiţios", a spus Forna.În perioada 7-9 noiembrie, primul simpozion al Societăţii Balcanice de Stomatologie aduce Iaşiul în centrul comunităţii medicale şi de medicină dentară din sud-estul Europei. La eveniment participă reprezentanţi ai Asociaţiilor Profesionale din Albania, Bosnia - Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, România, Serbia şi Turcia, precum şi din SUA, Germania şi Italia, dar şi boarduri ale organizaţiilor internaţionale de prestigiu din domeniul medicinei dentare.Printre speakerii internaţionali prezenţi la Iaşi sunt Atanasios Poulopoulos, secretar general BaSS (Grecia), Anton Filchev, consilier BaSS (Bulgaria), Helmut Berthold Engels, preşedinte al German Center for Oral Implantology DZOI (Germania), Rodos Irodotou, Consilier BaSS (Cipru), Huseyin Bicak, consilier BaSS (Cipru), Sorin Uram-Tuculescu, VCU School of Dentistry (SUA).Programul evenimentului cuprinde 40 de conferinţe, susţinute de speakeri din România şi din străinătate, peste 100 de comunicări orale şi 40 de postere, workshopuri şi cursuri postuniversitare, care le vor oferi medicilor practicieni ocazia de a se informa despre cele mai noi tehnici şi tehnologii din domeniul medicinei dentare şi de a-şi îmbunătăţi competenţele în acest domeniu. De asemenea, în această perioadă se desfăşoară conferinţa şi workshopul dedicate aplicaţiilor laserilor în stomatologie, care se desfăşoară sub coordonarea lui Francesco Maria Manconi, din Italia, lector naţional şi internaţional în acest domeniu.Alte workshopuri care se vor desfăşura abordează: tehnici de chirurgie şi regenerare parodontală, tehnica "stamp" de restaurare directă a leziunilor carioase utilizând răşinile compozite, modalităţi de reconstrucţie ocluzală având la bază traiectoriile de dinamică mandibulară şi tehnici de analiză model: simulare DentScan - alături de două cursuri postuniversitare propuse pentru participanţii la congres şi creditate EMC, "Boli parodontale acute - Urgenţe în diagnostic şi tratament" şi "Reabilitarea estetică a dinţilor frontali cu materiale bio-mimetice"."Boardurile a numeroase instituţii, societăţi şi asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale au colaborat şi au creat un parteneriat real cu BaSS (Balkan Stomatological Society) şi ASRRO (Societatea Română de Reabilitare Orală) pentru reuşita acestui eveniment de înaltă ţinută ştiinţifică: FDI - World Dental Federation, UMB - Uniunea Medicală Balcanică, ADRE - Asociaţia Dentară Română pentru Educaţie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF 'Grigore T. Popa', Iaşi, Academia Română, Academia de Ştiinţe Medicale din România, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţă din Republica Moldova, CID-CDF - La Conference Internationale des Doyens des Facultes de Chirurgie Dentaire d' Expression Francaise, DZOI - Centrul German pentru Implantologie Orală, Colegiul Medicilor Stomatologi Iaşi, Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi, Asociaţia Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară din România, Societatea Studenţilor Stomatologi Iaşi", anunţa Norina Consuela Forna. AGERPRES/(A, As, autor: Daniela Malache, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)