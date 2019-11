ANM a modificat prognoza! Vine iarna în România

16:30

Un polițist, fost ofițer DGA, pus sub control judiciar într-un dosar de șantaj, a fost filmat când plânge în hohote în curtea IPJ Arad, colegii încercând să-l consoleze. Polițistul a intrat de vineri în concediu medical. Scenele au fost filmate, joi, de un martor. În filmare se vede cum, în curtea IJP Arad, polițistul stă […] The post Polițist cercetat într-un dosar de șantaj, filmat când plânge în curtea IPJ Arad VIDEO appeared first on Cancan.ro.