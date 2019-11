Care este numele din buletin al lui Smiley. Și lui îi este rușine să se prezinte așa

17:30

Momente triste în familia Luizei Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dincă. Fata dispărută de 7 luni, care poartă și numele Mihaela, a fost sărbătorită, vineri, de Sfinții Mihail și Gavril, în lipsă. Rudele au pregătit un tort și au invitat la Radomir, în casa unde adolescenta a locuit până în luna aprilie, […] The post Luiza Melencu a fost sărbătorită, vineri, de Sfinții Mihail și Gavril, în lipsă. Familia a cântat cu ochii în lacrimi ”La mulți ani!” appeared first on Cancan.ro.