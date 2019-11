Cum ajunge un infractor să aplice legea în România. Cazul scandalos al poliţistului care a bătut oameni, a furat, a şantajat şi a luat şpagă, dar a rămas mereu în sistem

Poliţistul din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui arestat într-un dosar instrumentat de DIICOT are în antecedente două condamnări primite in ultimii ani: una pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, alta pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)