Bianca Drăgușanu, „faultată” din nou de soțul ei. Imagini realizate ieri, în parcarea unui hotel din București

09:20

Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, avertizări nowcasting referitoare la fenomene meteo specifice anotimpului rece. Iarna se apropie, chiar dacă luna noiembrie a adus temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Totuși, județele Gorj și Vâlcea se află sub cod galben, informează ANM. Cod galben – valabil de la: […] The post ANM a modificat prognoza! Vine iarna în România appeared first on Cancan.ro.