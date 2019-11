Un minor de 4 ani, din Capitală, a căzut de etajul 4 al şi a supravieţuit

12:10

Potrivit stiripesurse.ro, reprezentanții PSD și-au trimis expertul electoral, Dinulescu Sorin, la Biroul Electoral Central pentru a verifica, conform legii, modul în care funcționează serverele care asigură sistemul informatic. Reprezentantul PSD a constatat faptul că generatoarele de curent care asigură funcționalitatea continuă a serverelor erau oprite. Mai mult, Dinulescu nu a putut verifica existența în sediul […] The post PSD acuză nereguli MAJORE: situația care RĂSTOARNĂ alegerile prezidențiale appeared first on Cancan.ro.