VIDEO EXCLUSIV | Rapperul din spatele megahitului ”Coco” a aterizat în România! O.T. Genasis va concerta în BOA – Beat of Angels Bucharest!

15:00

De câteva zile, în mediul on-line, circulă o informație potrivit căreia Florin Salam ar fi trecut în neființă. Fanii celebrului manelist nu trebuie să-și facă, însă, probleme. Pentru că artistul este viu și nevătămat. Recent, Florin Salam s-a pozat alături de Ghiță Olaru, cameramanul cu care colaborează de o bună perioadă. Cei doi au fost […]