Prezidenţiale2019/Până sâmbătă la 22:00 ora României s-au prezentat la urne în străinătate 268.000 de români

15:00

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a făcut, sâmbătă, un apel la calm, după ce o ambulanţă a fost atacată cu pietre de persoane revoltate de cazul tinerei care a murit după ce a născut la Brăila."De fiecare dată când se pierde un pacient, este o tragedie şi vreau să vă asigur că pe durata mandatului meu, orice pierdere de vieţi umane într-un spital din România va fi analizată cu atenţie şi cu maximă seriozitate. Încă de când am preluat mandatul şi de când am fost informat de această situaţie, am trimis Direcţia de control din cadrul DSP-ului, din cadrul ministerului şi am trimis inclusiv un consilier personal din cadrul ministerului pentru a se informa de situaţie. Ştiu că este o anchetă în acest moment, care se desfăşoară atât la Colegiul Medicilor, cât şi la Parchet, cât şi prin structurile Ministerului Sănătăţii. Încă o dată transmit părerile de rău şi empatia faţă de suferinţa familiei, dar rog pe toţi cei implicaţi, inclusiv mass-media, să păstrăm calmul asupra acestei tragedii, până la aflarea adevărului. Astăzi ne-am întâlnit special şi cu preşedintele Colegiului Medicilor, cu domnul Borcean, pentru a transmite un semnal puternic că orice astfel de tragedie este analizată imediat şi cu maximă seriozitate", a declarat Costache, la Sibiu, într-o conferinţă de presă.El a precizat că în momentul de faţă are loc o anchetă medicală, care "nu durează câteva zile, mai ales în cadrul pierderii unei vieţi omeneşti". "Sunt mai multe elemente pe care le avem, dar, din respect pentru profesioniştii care lucrează în cele trei organisme care analizează acest caz, nu le vom face publice", a adăugat Costache."Avem acest apel la calm şi nu este normal ca puţinii profesionişti care îi mai avem în ţară, atât medici, cât şi asistente medicale sau personal în cadrul Ambulanţei, să fie atacaţi. Sunt oameni care salvează vieţi, sunt oameni care au familii, sunt oameni care lucrează în condiţii de stres şi în condiţii de scheme de personal subdimensionate şi trebuie să ne gândim cu atenţie dacă noi, ca societate, şi dacă şi dumneavoastră, ca mass-media, trebuie să generăm un efect de spirală care este greu oprit", a spus ministrul Sănătăţii.O ambulanţă care transporta doi pacienţi la spital a fost atacată cu pietre, vineri noapte, de mai mulţi protestatari revoltaţi de cazul tinerei de 19 ani din Brăila, care a decedat la o lună după ce a născut, pentru că a făcut septicemie din cauza unui rest de placentă uitat în uter după naştere.Un grup de 25 de persoane se deplasa spre Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila pentru a protesta pentru a doua seară. O parte din acestea au aruncat cu pietre într-o ambulanţă care se îndrepta spre Spitalul nr. 3, spărgând unul dintre geamurile laterale ale maşinii. Potrivit IPJ Brăila, au fost identificate toate cele 25 de persoane, urmând să fie audiate şi să se stabilească vinovaţii de comiterea infracţiunii. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru distrugere.Managerul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Brăila, Viorica Iuga, a declarat că această campanie pornită împotriva SAJ este "neavenită şi neadevărată", iar informaţiile potrivit cărora pacienta de 19 ani nu ar fi fost transportată la unitatea medicală potrivită sunt false şi au ca scop deturnarea atenţiei de la cei care se fac cu adevărat vinovaţi de moartea tinerei.Mama tinerei a declarat că, la o lună de la naştere, fata a acuzat dureri, fiind dusă cu ambulanţa la Spitalul nr. 3, unde i s-a pus diagnosticul de discopatie lombară. A primit tratament antiinflamator şi a fost trimisă acasă. A doua zi, starea tinerei s-a agravat, motiv pentru care a fost transportată cu ambulanţa la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, unde i s-a pus diagnosticul de meningită.Primele date ale necropsiei arată că un rest de placentă de aproximativ 2 cm pătraţi, uitat în organism în momentul naşterii, ar fi declanşat septicemia, dar o concluzie finală va putea fi trasă după ce vor fi gata toate rezultatele probelor prelevate de către medicii legişti. AGERPRES/(A, AS - autor: Isabela Paulescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)