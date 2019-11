Mobilizare pe rețelele de socializare pentru a-i ajuta pe șoferii de tir să voteze în diaspora la alegerile prezidențiale 2019

17:50

Actrița americană Halle Berry are 53 de ani, dar arată impecabil. Vedeta nu are doar o siluetă de vis, ci și un abdomen perfect, foarte bine lucrat la sală. Vedeta hollywoodiană a făcut senzație cu o fotografie pe care a postat-o pe contul său de Instagram. În imaginea respectivă, Halle Berry apare la sala de […] Post-ul Halle Berry arată de excepție la 53 de ani. Are un abdomen perfect! apare prima dată în Libertatea.