Performance digital, artă figurativă şi abstractă, prezentată de artişti români la Muzeul Mill, din Belgia

Vernisajul expoziţiei „Rethinking the Image of the World: Projects and Sketches” a avut loc vineri, 8 noiembrie, în Complexul Muzeal Idel Ianchelevici (MILL), din oraşul belgian La Louviére, în cadrul Festivalului Europalia.

