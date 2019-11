Baschet masculin: U-BT Cluj continuă parcursul perfect în Liga Naţională

20:00

Sindicatul Medicilor, Farmaciştilor, Chimiştilor şi Biologilor din România PROMEDICA şi Alianţa Medicilor USMR anunţă, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Ludovic Orban, că medicii vor ieşi în stradă, dacă Guvernul le va scădea sau nu le va asigura salariile pe motiv că "nu sunt bani pentru salarii în sănătate", informaţie apărută în presă care a declanşat o stare de alertă în spitale."Domnule prim-ministru al României, reprezentanţii Sindicatului medicilor Promedica şi USMR - Alianţa Medicilor doresc să vă atragă atenţia, în mod public, asupra unui aspect extrem de important, pentru buna funcţionare a sistemului medical: asigurarea salariilor personalului medical, indiferent de situaţia economică. Ludovic Orban: 'Nu sunt bani pentru salarii în sănătate până la sfârşitul anului', 'Gaura PSD, în Sănătate. Orban: Nu sunt bani pentru salarii şi programe', 'Orban anunţă că nu sunt suficienţi bani pentru programele din sănătate. Nici de salarii', acestea sunt doar câteva dintre titlurile de presă, care au declanşat o stare de alertă în spitale. În acest moment, în unităţile medicale oamenii se tem să nu apară scăderi salariale ce ar putea să îi afecteze, în mod grav. Suntem pregătiţi să luptăm pentru drepturile noastre, în stradă! Ne-am săturat să auzim mereu acelaşi: 'nu mai sunt bani'. Avem cu toţii nevoie de soluţii, nu de ameninţări, debusolare şi teama că mâine nu ne vom primi banii", se precizează în scrisoarea deschisă.Medicii îl informează pe premierul Orban că aşteaptă de la el perspectiva unui viitor mai bun şi a asigurării unui climat de muncă benefic desfăşurării activităţii medicale."Avem nevoie de siguranţă şi stabilitate. Noi suntem aici să construim, nu să dărâmăm ceea ce am reuşit să obţinem până în acest moment pentru medici şi sistemul medical, pentru siguranţa pacientului. Vă rugăm să nu vă uitaţi promisiunile făcute înainte de a ajunge la putere şi să acordaţi prioritate celui mai important sector: sănătatea", subliniază medicii, potrivit sursei citate.PROMEDICA şi USMR atrag atenţia că dacă medicilor nu le sunt respectate drepturile salariale cuvenite, sunt pregătiţi să lupte în stradă, pentru că au "toleranţă zero faţă de orice tentativă de a nu asigura salariile medicilor sau de a le reduce", ceea ce ar atrage un exod masiv al cadrelor medicale către spitale din alte ţări."Suntem gata să protestăm pentru a ne apăra. Scăderea salariilor va lăsa România fără medici buni. Scăderea salariilor medicilor ar atrage după sine un exod masiv al cadrelor medicale, către spitalele din alte state, unde sunt trataţi cu respect şi remuneraţi pe măsura muncii depuse. La fiecare şase ore, un medic pleacă din România. România ocupă penultimul loc la nivel de Uniune Europeană la capitolul medici pe cap de locuitori. Mai prost decât noi stau doar polonezii. Datele Eurostat arată că, în România, sunt 276 de medici la suta de mii de locuitori, în vreme ce Grecia are de mai bine de două ori mai mulţi medici decât ţara noastră. Scăderea salariilor ar însemna agravarea acestei situaţii şi aşa îngrijorătoare. Prin urmare, vă rugăm să vegheaţi la respectarea drepturilor salariale ale medicilor şi să nu permiteţi apariţia unei crize majore în sistemul medical", mai spun medicii de la PROMEDICA şi USMR. AGERPRES/(AS - autor: Maria Mitrică, editor: Oana Popescu, editor online: Daniela Juncu)