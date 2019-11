Turkmenistan: Preşedintele ţării l-a decorat pe fiul său, posibilul succesor

06:00

Aproximativ 20.000 de poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, pompieri şi lucrători de la alte structuri operative vor asigura duminică paza şi protecţia celor 18.748 de secţii de votare din întreaga ţară."Ordinea publică la nivel naţional va fi asigurată de peste 13.800 de angajaţi ai ministerului, iar alţi 3.600 de specialişti vor fi pregătiţi să verifice şi să soluţioneze cu celeritate sesizările privind posibile incidente electorale. În acest sens, la nivelul MAI a fost elaborat un ghid cu principalele dispoziţii legale aplicabile procesului electoral, ghid care a fost transmis din timp tuturor structurilor. În total, duminică, pentru desfăşurarea procesului electoral în condiţii de maximă siguranţă vor fi mobilizaţi aproximativ 37.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne", a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.Ea a precizat că, în contextul alegerilor prezidenţiale de duminică, MAI are ca prioritate principală desfăşurarea în condiţii de siguranţă publică a scrutinului la nivelul întregii ţări."Din punct de vedere organizatoric, au fost respectate toate termenele prevăzute în programul calendaristic. Materialele necesare votării au fost distribuite la nivelul fiecărui judeţ, sub pază, şi aşa vor rămâne până ce vor ajunge în secţiile de votare. Toate materialele vor fi preluate sâmbătă de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Reamintesc că, în cadrul secţiilor de vot, potrivit legii, măsurile de organizare şi cele de ordine publică necesare pentru ca scrutinul să decurgă în bune condiţii sunt în responsabilitatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiei de votare", a spus Monica Dajbog.Purtătorul de cuvânt al MAI a adăugat că, duminică, alegătorii pot vota la secţia la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar alegătorul care în ziua votului se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa poate vota la orice secţie din localitatea respectivă."Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic şi, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar. În ţară, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru a vota numai de către cetăţenii români care au domiciliul în străinătate, dar votează în România. Evident, aceste trei tipuri de paşaport pot fi folosite pentru a vota şi de către cetăţenii români care votează în străinătate", a explicat purtătorul de cuvânt al MAI.Monica Dajbog a reamintit că şi la acest proces electoral se foloseşte Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal."Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să voteze dar nu deţin documente de identitate valabile, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a recomandat serviciilor judeţene şi Direcţiei din Bucureşti să lucreze cu publicul şi în zilele de sâmbătă şi duminică, astfel: de la ora 8,00 la 16,00 pe 9 noiembrie şi de la ora 7,00 la 21,00 în data de 10 noiembrie", a mai spus Monica Dajbog.