Rezultate alegeri prezidențiale 2019. Când aflăm primele rezultate parțiale

Alina Vidican a trecut peste divorțul de Cristi Borcea, iar omul de afaceri este, deja, istorie pentru ea. De o bună perioadă, tânăra a vizitat mai mulți medici esteticieni pentru a elimina tatuajul uriaș, de pe spate, cu chipul fostului acționar de la Dinamo. Alina Vidican a dorit să scape inclusiv de alt tatuaj, de […]