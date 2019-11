Ion și Nina Iliescu au fost aștepți la vot, dar nu au venit, pentru prima dată! Care e motivul

21:10

Startul votului la alegeri prezidențiale 2019 s-a dat deja, prezența la vot fiind un record în diaspora. Află totul despre alegeri prezidențiale 2019, rezultate BEC, secții de votare și program Votul la Alegeri Prezidențiale 2019 se desfășoară, în România, duminică, 10 noiembrie 2019, între orele 7:00 și 21:00, iar în diaspora după următorul program: vineri, […]