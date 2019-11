Dorințele „necenzurate” ale comediantului Cătălin Neamțu: „Am impresia că nici lor n-o să le mai fie frică indiferent de ce ar zice doi tâmpiți”

10:50

Kourtney Kardashian a decis să părăsească show-ul "Keeping Up With the Kardashians" după încheierea filmărilor pentru cel de-al 18-lea sezon, anunță quien.com. Kourtney Kardashian, în vârstă de 40 de ani, a luat hotărârea de a abandona show-ul familiei pentru a se dedica rolului de mamă. Kourtney Kardashian are trei copii: Mason, Penelope și Reign.