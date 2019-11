Ce tic nervos avea Nicolae Ceauşescu. Dictatorul făcea asta aproape zilnic

10:20

Alegeri prezidențiale 2019. Biroul Electoral Central anunță că prezența la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru ora 10.00, este de 6,89%, în timp ce în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2014, prezența la vot la aceeași oră, era de 6,55%. Potrivit datelor oficiale, până la ora 10.00 au votat 1.256.029, reprezentând […]