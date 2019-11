Fostul soț al lui Brigitte Pastramă are probleme grave de sănătate. Ovidiu Torj este internat în Ucraina

11:20

Alegeri prezidențiale 2019. Biroul Electoral Central anunță că prezența la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, pentru ora 11.00, este de 11,08%. Aceasta este mai mare comparativ cu cea înregistrată la alegerile europarlamentare din luna mai, când, la aceeași oră participarea era de 10,5%. În mediul urban, până la ora 11.00, au votat […]