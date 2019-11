Detaliul cutremurător din noul videoclip al lui Florin Salam. Când au văzut ce femeie apare în imagini, fanilor le-au dat lacrimile

11:20

Ziua Alegerilor Prezidențiale 2019 oferă surpriză după supriză. Unul dintre cei așteptați la secția de votare era chiar fostul președinte al României, Ion Iliescu. De fiecare dată, acesta sosea la primele ore ale dimineții, însoțit de soția sa, Nina Iliescu, numai că – de această dată – totul s-a schimbat. Ion Iliescu a solicitat… urna […]