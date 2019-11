BREAKING NEWS | Avem cele mai noi rezultate ale alegerilor prezidențiale! Cu cine au votat românii pentru Cotroceni

13:30

Carmen Harra a aflat deja rezultatul alegerilor prezidențiale. Cine va fi noul președinte al României. Carmen Harra este una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare din România, dar și din America, unde locuiește de ani buni. Ei bine, celebra clarvăzătoare știe ce se va întâmpla în primul tur, cel de pe 10 noiembrie, și care sunt […] The post Carmen Harra a aflat deja rezultatul alegerilor prezidențiale. Cine va fi noul președinte al României appeared first on Cancan.ro.