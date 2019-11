„Pancone” rămâne ferm pe poziții: „Nu e nimic pierdut! Ne-am recâștigat spiritul!”

13:50

Adelina Pestrițu va defila pe covorul roșu, în S.U.A, cu bijuterii de 100.000 de euro. Adelina Pestritu a câștigat titlul de “Best Romanian Influencer” la premiile internationale E! People Choice Awards 2019. În câteva ore o vom putea urmări live pe vedetă, în direct din Los Angeles, unde își va ridica premiul, în cadrul unei […] The post Adelina Pestrițu va defila pe covorul roșu, în S.U.A, cu bijuterii de 100.000 de euro appeared first on Cancan.ro.