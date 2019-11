Klaus Iohannis, primele declarații după rezultatele EXIT-POLL: „Niciodată românii nu au votat atât de mult și de clar împotriva PSD”

13:50

Accident rutier grav, cu o persoană încarcerată, pe DN5. Accidentul s-a petrecut în localitatea Uzunu, între un autoturism și un TIR. Șoferul TIR-ului este cetățean de origine turcă. Din primele informații, se pare că TIR-ul transporta azotat de amoniu. La față locului au intervenit, de urgență. o autospecială de stingere, o mașină de descarcerare și […]