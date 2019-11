Prezidenţiale2019/ Dăncilă: Cred că am greşit în privinţa comunicării cu diaspora; contracandidaţii au vorbit, noi am luat măsuri

00:00

PNL a avut ca obiectiv un scor de peste 40% pentru preşedintele Klaus Iohannis în primul tur al alegerilor prezidenţiale, a afirmat preşedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care s-a arătat încrezător că acesta va ieşi câştigător şi în turul al doilea, indiferent ce contracandidat va avea."În ceea ce ne priveşte, noi am făcut campanie pentru preşedintele României, am prezentat viziunea preşedintelui, proiectul pentru România, soluţiile pe care le are. Am avut ca obiectiv să obţinem un scor din primul tur de peste 40% şi sunt convins, după cum arată datele, că ne-am atins acest obiectiv. Le mulţumesc tuturor românilor care au votat cu Klaus Iohannis în primul tur şi celor care au venit la vot, exercitarea dreptului de vot este fundamentală pentru o democraţie stabilă şi, indiferent de opţiunea fiecăruia, este normal şi firesc ca oamenii să îşi exercite dreptul de vot", a spus Ludovic Orban, duminică seară, la Digi 24.Potrivit liderului liberal, cercetările sociologice arată că Iohannis va ieşi câştigător şi în turul doi al alegerilor prezidenţiale, indiferent care va fi contracandidatul său."Rezultatele arată clar un sprijin foarte puternic pentru preşedintele României, un sprijin care va creşte substanţial în turul doi", a mai spus Orban.Întrebat dacă va avea discuţii şi cu celelalte formaţiuni politice, pentru ca Iohannis să fie sprijinit de acestea la scrutinul din 24 noiembrie, el a răspuns: "Suntem într-un parteneriat cu toţi cei de la nivelul Parlamentului alături de care am pus umărul să punem punct acestei guvernări nocive pentru România - guvernarea PSD. (...) Avem acorduri, înţelegeri pe care le-am stabilit între noi şi împreună urmărim atingerea acestor obiective. Şi sunt convins că vor fi alături de noi în turul doi, dar cel mai important este să fie românii alături de noi".Cât priveşte faptul că Iohannis nu a participat la nicio dezbatere televizată cu contracandidaţii săi în această campanie electorală, Orban a afirmat că şeful statului s-a aflat "într-o comunicare permanentă cu românii".El a mai precizat că PNL va stabili strategia pentru turul al doilea după ce va afla rezultatele finale ale acestui scrutin, adăugând că pentru al doilea tur, liberalii mizează pe un procent de 62% pentru Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Mirela Bărbulescu, editor: Florin Marin, editor online: Daniela Juncu)